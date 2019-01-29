في مشهد مؤثر.. غاريدو يودع اللاعبين بالدموع وشهادات مؤثرة من نجوم الفريق في حق المدرب – صور

ألقى خوان كارلوس غاريدو، المدرب الإسباني السابق لفريق الرجاء البيضاوي، أمس الإثنين، آخر تحية له على لاعبي الفريق، وذلك بعد قرار إدارة النادي إقالته من تدريب الفريق، بسبب نتيجة مباراة النجم الساحلي الأخيرة، بالإضافة إلى توثر علاقته مع عدد من اللاعبين.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من النادي الأخضر، أن لحظات توديع غاريدو للاعبي الفريق الأخضر، “كانت جد مؤثرة، ومليئة بالمشاعر الحزينة، بعد أن فشل المدرب في كبح دموعه، عندما كان يودع اللاعبين، خاصة عندما حيى كل من عبد الرحيم الشاكر وعمر بوطيب وأسماء آخرين”.

وأكد المصدر نفسه، أن غاريدو ألقى خطابا وداعيا مؤثرا، مس مشاعر جميع اللاعبين، كما شكرهم “على كل اللحظات الرائعة التي قضيناها مجتمعين”، مؤكدا بأنه ” أمضى واحدة من أبرز تجاربه في مسيرته الاحترافية”.

وتوج غاريدو رفقة الفريق الأخضر، منذ أن انضم للرجاء بلقبين إثنين، الأول كان كأس العرش سنة 2017، ثم كأس الاتحاد الإفريقي “كاف” العام الماضي.

من جانبهم اختار عدد من لاعبي الفريق الأخضر، اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة “أنستغرام” و”تويتر”، من أجل توديع مدربهم الإسباني، خاصة الأسماء التي سطع نجمها في عهد هذا المدرب، الذي منحهم الفرصة.

ونشر كل من عمر بوطيب، محمد الدويك، وسفيان رحيمي، بالإضافة غلى عدد من اللاعبين الآخرين تدوينات على حساباتهم الشخصية، يودعون فيها مدربهم، ويشكرونه على كل اللحظات الجميلة التي أمضوها معه، كما شكروه أيضا على الفرصة التي منحت لهم.

وكان نادي الرجاء، قد قرر صباح أمس الإثنين، إقالة مدربه خوان كارلوس غاريدو، بعد اجتماع للمكتب المسير للنادي الأخضر، لتدارس الأوضاع الداخلية بعد الهزيمة الأخيرة بالبطولة العربية، أمام الساحلي التونسي.

النادي أوضح في بلاغ رسمي له، أن يوسف السفري سيتولى مؤقتاً قيادة نادي الرجاء الرياضي بمساعدة الإطار الوطني بوشعيب لمباركي، إلى حين الكشف عن مدرب جديد يقود المجموعة.

إليكم تدوينات كل من عمر بوطيب، محمد الدويك، وسفيان رحيمي الوداعية للمدرب غاريدو: