اعتقال شخص اعتدى على سيدة بصحن بالبيضاء.. تسبب لها في جرح غائر في الوجه

بعد حوالي أسبوعين من فتح المصالح الأمنية في الدارالبيضاء تحقيق أمني، من أجل الوصول إلى المشتبه في قضية اعتداء على سيدة، تمكنت الشرطة القضائية في مرس السلطان، أمس الاثنين، من اعتقال المتورط فيها.

المشتبه فيه، من ذوي السوابق العدلية، اعتدى على سيدة بالضرب والجرح، وتسبب لها في جرح غائر على مستوى الوجه، عن طريق رشقها عرضيا بصحن أثناء مرورها في شارع أحمد الصباغ، في منطقة مرس السلطان.

وتم وضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا في موضوع صورة سيدة، تحمل آثار عنف على وجهها، وكشفت التحقيقات أنها تقدمت بشكاية مباشرة أمام دائرة الشرطة في درب الكبير في الدارالبيضاء، في تاريخ 16 يناير الجاري، بعد تعرضها للرشق عرضيا بصحن، أثناء مرورها في شارع أحمد الصباغ في منطقة مرس السلطان.

وأوضح مصدر أمني أنه تم تضمين هذه المعطيات بالسجلات الإدارية الممسوكة لدى المصحة الأمنية، قبل أن يتم تحصيل إفادة الضحية في محضر قانوني.

