فريق النصر يدافع عن لاعبه المغربي حمد الله

أعلن نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، تقديمه لشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والإتحاد المحلي للعبة، لمراجعة القرارات التحكيمية التي تم إصدارها ضد الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله.

وأوضح نادي النصر في بلاغ له، بعد إسدال الستار على مباراته أمام أحد بالدوري الممتاز، أن حكم المباراة اتخذ قراراً خاطئاً ضد اللاعب المغرب، بإشهار بطاقة صفراء ضده، وحرمان المجموعة من ركلة جزاء.

وواصل اللاعب السابق لأولمبيك أسفي تألقه بقميص النصر السعودي، مساهماً بالفوز الذي حققته المجموعة بالجولة 17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بنسلمان.

وسجل حمد الله الهدف الأول لصالح فريقه، في اللقاء الذي انتهى باكتساح النصر لخصمه أحد برباعية نظيفة، مع إلغاء ركلة جزاء لصالح المجموعة.

يُشار إلى أن أرقام اللاعب الإيجابية بالدوري السعودي، ستضع هيرفي رونار مجدداً في موقف صعب، خصوصاً وأن اللاعب يغيب عن عرين الأسود منذ أزيد من سنتين، بداعي اختياره تجارب احترافية بالخليج، وتواجد أزيد من خيار على المستوى الهجومي للكثيبة.

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