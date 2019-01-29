حمى الانتخابات بدأت..التهافت على إنشاء مشاريع إعلامية بين الأحزاب

يستعد الحسين حريش، النائب البرلماني في جهة سوس ماسة، عن حزب العدالة والتنمية، لإطلاق مشروع أعلامي متنوع، وغير مسبوق في منطقة سوس ماسة من حيث الجودة، والاحترافية.

وعلم “اليوم24” من مصدر مطلع أن المشروع الإعلامي، الذي سيطلقه النائب البرلماني سالف الذكر، يعتمد على إصدار صحيفة إلكترونية إخبارية، وإذاعة إلكترونية، وقناة تلفزية إلكترونية.

واستغرقت مدة إعداد المشروع الإعلامي، الذي أشرف عليه إلى جانب الحسين حريش، عدد من رجال، ونساء الإعلام، جهويا، ووطنيا، ورجال أعمال، وصحافيين معروفين، يشتغلون في عدد من المواقع الوطنية، ويتميزون بتجربة مهمة، أزيد من سنتين، جرت خلالها عملية تجهيز مقر في إحدى الشقق في أكادير بتجهيزات رفيعة الجودة.

ويأتي إطلاق المشروع الإعلامي، الذي سيرى النور في مدينة أكادير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنا مع الاستراتيجية الإعلامية، التي ينهجها عدد من الأحزاب المغربية، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، حليف حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وخصمه في الوقت نفسه، إذ يستعد رئيسه، عزيز أخنوش، لتنفيذ خطة إعلامية ضخمة، وغير مسبوقة في المغرب، وذلك استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة عام 2021، من تأطير خبير بريطاني، متخصص في العلاقات العامة.

يذكر أن عددا من المتتبعين للشأن العام، والمشهد السياسي على الخصوص، يؤكدون أنها بداية للتنافس، والصراع القوي، الذي سيمتد على مر السنوات المقبلة، وصولا إلى الاستحقاقات الانتخابية عام 2021، إذ ستكون المشاريع الإعلامية الحديثة فضاء لذلك بين “البجيدي” والتجمع الوطني للأحرار.