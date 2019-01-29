اللد: هدم منزل بعد إعادة تشييده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات بلدية اللد بحماية قوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أسبوعين منزل محمود يوسف أبو صعلوك في حي كرم التفاح، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.
وتواصل بلدية اللد هدم مسكن هذه العائلة، في الوقت التي ترفض فيه إصدار تراخيص بناء لهم على الرغم من المطالبات العديدة. كما تصر السلطات على هدم منازل عربية في بلدات أخرى مثل قلنسوة والطيرة وبلدات النقب بحجة البناء دون ترخيص.
وتشهد البلدات العربية عمليات هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
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