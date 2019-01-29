قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:27 مساءً, 29 يناير 2019 م المناطق - وكالات لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم مساء اليوم جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار “23مم”.

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