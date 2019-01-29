الإمارات ترفع قضية ضد قطر بمنظمة التجارة العالمية

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام خليجية، الثلاثاء، بأن الإمارات رفعت قضية ضد قطر بمنظمة التجارة العالمية بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وقالت قناتي "العربية" السعودية و"سكاي نيوز" الاماراتية، إن "الإمارات قدكت شكوى ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها في الأسواق القطرية".

وأوضحت أن "هذه الخطوة التي اتخذتها الإمارات تأتي بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات و السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع".



واشارت الى أن قطر رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع.

ومنذ حزيران 2017، قاطعت دول خليجية ومصر، قطر، على خلفية اتهامها بدعم "الإرهاب" والسعي إلى زعزعة أمنها.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، رجح استمرار مقاطعة قطر عام 2019.

