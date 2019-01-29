أردوغان.. الرئيس المهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر الرؤساء تعرضا للإهانة ليس فقط في تركيا ولكن في العالم أجمع, بعد إعلان وزارة العدل التركية عدد المتهمين في قضايا تتعلق بتهمة إهانة الرئيس والذي يتجاوز الـ12 ألف متهما.

أردوغان لا يتوقف عن البحث عن تهم جاهزة لسحق المعارضين لسياساته القمعية، لكنه يستخدم تهما فضفاضة للتنكيل بمعارضيه، ليتحول في الوقت ذاته إلى أكثر الرؤساء إهانة على وجه الأرض.

