انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل أنباء محلية صومالية، الثلاثاء، إن انفجارا ضخما وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.
وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آثار انفجار خلف على ما يبدو خسائر مادية.
وتشهد العاصمة الصومالية من وقت لآخر عمليات تفجير إرهابية تتبناها حركة الشباب الإرهابية.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.
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