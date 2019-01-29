انت الان تتابع استيراد الأئمة والمساجد.. مشكلات تفشل فرنسا في حلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسعى فرنسا لوضع استراتيجية حاسمة لمواجهة العناصر المتطرفة وإلإرهابية التي تستغل المساجد في نشر الفكر التكفيري داخل فرنسا، الذي كان سببًا في انتشار الحوادث الإرهابية.

دفعت سلسلة الموجات الإرهابية التي هزت فرنسا على مدى السنوات القليلة الماضية لمراجعة العديد من التوجهات السياسية والظواهر الاجتماعية المعروفة عن الدولة الأوروبية، التي لأسباب تاريخية كانت خلال العقود الماضية قبلة للمهاجرين من بلدان مختلفة. وأرجعت بعض الأوساط الأمنية في فرنسا الحوادث الإرهابية المكثفة بالفترة من 2014 وحتى 2016 إلى ثغرات واضحة في المراقبات الأمنية للوافدين من دول أخرى، وبالأخص المنتمين منهم إلى الدين الإسلامي، الأمر الذي كان دافعًا وراء تغيير بعض السياسات.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، طرحت بعض الأسئلة حول الأسباب التي تجعل فرنسا تستعين بأئمة لمساجدها من خارج فرنسا، وذلك على الرغم من الجالية المسلمة الضخمة التي تسكن البلاد. فوضى في فرنسا بسبب إضراب موظفي السكة الحديد وبالنظر إلى الهجمات الإرهابية التي تزعم انتماءها إلى الإسلام، فإن مسألة

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، طرحت بعض الأسئلة حول الأسباب التي تجعل فرنسا تستعين بأئمة لمساجدها من خارج فرنسا، وذلك على الرغم من الجالية المسلمة الضخمة التي تسكن البلاد. فوضى في فرنسا بسبب إضراب موظفي السكة الحديد وبالنظر إلى الهجمات الإرهابية التي تزعم انتماءها إلى الإسلام، فإن مسألة الاستعانة بأئمة من الداخل قد يكون أمرًا حيويًا لنبذ الفتنة، لا سيما أن المسلمين يعيشون في الداخل يدركون مبادئ العلمانية التي أقرت في فرنسا مطلع القرن الماضي، التي تفصل بشكل قاطع بين الحكم والكنيسة. وترى الصحيفة الأمريكية أن في حال لم يتم تنقيح القانون وتعديله، لن تتمكن الدولة الفرنسية من إيجاد طرق أخرى لمراقبة الإسلام وتوجيهه في البلاد بعيدًا عن التطرف وتأثير المتطرفين. ومن جانبه، قال كامل داوود، وهو كاتب في الصحيفة الأمريكية، إن القانون يمنع السلطات الفرنسية من استخدام الأموال العامة لبناء المساجد أو تدريب الأئمة، لذلك يتولى عدد من الدول المسلمة إرسال هؤلاء الذين يلقون تعاليم الدين الإسلامي في البلاد، بما جعل ما يفوق 70% من الأئمة ليسوا فرنسيين. وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلات، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا اجتماعًا في قصر الإليزيه مع مختلف قادة البلاد المسلمين ثم ممثلين من جميع الأديان، بالأرقام.. ماكرون يخسر رهانه على الاقتصاد الفرنسي كان الهدف الرئيسي من الاجتماع الذي عقد يوم 10 يناير الجاري، هو إيجاد آلية فعالة لمواجهة الراديكالية ومراقبة تمويل المساجد وجعل السلطات الإسلامية مسؤولة عن أوجه النفقات، بما يضمن عدم استخدامها في أعمال إرهابية أو لتمويل عناصر متطرفة. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي حصلت على نسخة من المذكرة، التي سلّمها الرئيس الفرنسي للحضور، أن الحكومة تقترح إعادة النظر في قانون عام 1905، الذي يفصل بشكل كامل المؤسسات الدينية عن الدولة. ومن الناحية الأمنية، تواجه فرنسا مشكلات أكثر صعوبة، أبرزها أن من المستحيل تقريبًا إحصاء عدد الأئمة في فرنسا، وذلك بسبب أن جمع البيانات على أساس عرقي أو ديني أمر محظور. وتشير آخر تقديرات متاحة من وزارة الداخلية، التي يعود تاريخها إلى عام 2012، إلى أن عدد المساجد في فرنسا يبلغ حوالي 2500. وعلى الرغم من وجود رقم فعلي في بيانات وزارة الداخلية بفرنسا عن عدد المساجد، لكن هذه الأرقام بدت غير مُحدثة، كما أنها غير دقيقة لعدم إحصائها التجمعات الخاصة ببعض المنتمين إلى المسلمين في الطوابق السفلية المنخفضة، إضافة إلى تجمعات قاعات صلاة العشوائية. ماكرون يستميل نظيره الصيني بحصان من الحرس الجمهوري وإذا تخطت الأجهزة الأمنية أزمة المعلومات، فإنه قد تصطدم فعليًا بمعضلة تحديد عدد الأئمة في فرنسا، فوجود 2500 مسجد لا يعني بالضرورة 2500 إمام، حسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز. ومن غير الواضح ما إذا كانت فرنسا ستعتمد استراتيجية محددة للسيطرة على المساجد في البلاد، لا سيما في ظل استغلالها من قبل بعض العناصر المتطرفة في أعمال إرهابية هزت البلاد خلال السنوات الماضية.

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