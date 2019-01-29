الان تتابع 4 قتلى و200 جريح في إعصار “نادر” يضرب كوبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

ضرب إعصار نادر، العاصمة الكوبية هافانا، ليخلف أربعة قتلى على الأقل، ونحو مئتي جريح، فيما اقتلع أسقف البيوت وقلب العربات وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض.

وأشار عالم الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا خوسيه روبييرا، أن الإعصار يعد هو أقوى إعصار يضرب كوبا منذ ما يقارب 80 عامًا، مفيداً أن الإعصار شق طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات.

يذكر أن وسائل الإعلام الكوبية، حذرت من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال ومن رياح قادمة من الجنوب، الأمر الذي قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية، وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة.