شكرا لقرائتكم انتحارية تفجر نفسها في مركز تابع لـ "النصرة" في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انتحارية استهدفت الثلاثاء ما يسمى "مقر رئاسة ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني في مدينة إدلب، وهو مجلس حاكم مرتبط بجبهة النصرة السابقة، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وترتبط حكومة الإنقاذ الوطني بجبهة تحرير الشام التي تسيطر على المنطقة.

وكانت تعرف الجبهة في السابق باسم جبهة النصرة التي كانت جناح تنظيم القاعدة في #سوريا قبل انقطاع الصلات عام 2016.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز إن التفجير سبب خسائر في الأرواح لكن لم يذكر أعدادا.