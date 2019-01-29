شكرا لقرائتكم مستشار خامنئي العسكري: قد نواجه مصير فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي #خامنئي، من أن بلاده تواجه "تهديدات مركبة"، وإحدى احتمالاتها أن #إيران قد تواجه مصير فنزويلا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن صفوي الاثنين، قوله إن إيران "تدرس استراتيجية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم" إذا ما تعرضت لهذه التهديدات.

ودعا صفوي إلى التحالف مع روسيا لمواجهة التهديدات المركبة، مشيرا إلى أن "ما حدث في فنزويلا "، خير مثال عن نوعية هذه التهديدات، حسب تعبيره.

وتأتي الإشارة إلى أحداث فنزويلا والدعوة إلى التحالف مع روسيا في سياق الموقف الإيراني الداعم للنظام الحاكم في كاراكاس بوجه الانتفاضة الشعبية، وكذلك خشية قادة النظام من أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية المتفرقة في البلاد إلى التوسع مجددا بحيث تشكل تهديدا وجوديا على النظام.

ويحذر كبار مسؤولي النظام الإيراني مما يطلقون عليه "الصيف الساخن" إثر احتمال عودة الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك منذ أن صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له الشهر الماضي، أن أميركا كانت تجهز لـ "صيف ساخن" في إيران.

وزعم خامنئي أن إيران تمكنت من التغلب على هذا المشروع الأميركي الذي يهدف إلى تغيير النظام في إيران، لكنه حذر الشعب والموالين للنظام من تكرار هذا المخطط خلال الصيف القادم.

ويربط خامنئي وكبار مسؤولي النظام، الاحتجاجات الشعبية المتفرقة والمستمرة بأشكال مختلفة والإضرابات العمالية وزيادة وتيرة نزول مختلف شرائح #الشعب_الإيراني إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات النظام، بما يصفونها بـ"المؤامرة الخارجية".