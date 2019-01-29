شكرا لقرائتكم موسكو تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بمسألة فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت #موسكو #واشنطن ، اليوم الثلاثاء، بانتهاك القانون الدولي في مسألة #فنزويلا. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية غير قانونية وإن روسيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لدعم إدارة الرئيس نيكولاس مادورو. ونقلت الوكالات عنه قوله أيضا إن العقوبات تصل إلى حد محاولة مصادرة الولايات المتحدة لأصول فنزويلا.

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