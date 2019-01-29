سر "قضمة النقانق".. 7 غرامات فقط تنقذ الكوكب

دبي - بواسطة محمد فارس من أجل أن تساهم في إنقاذ كوكب الأرض، يجب عليك أن تخفض استهلاكك للحوم بمقدار سبعة غرامات فقط في اليوم، ولك وفقا لتقرير طبي حديث أعده مجموعة من الخبراء المتخصصين.

وتقول لجنة إيت لانسيت EAT-Lancet البريطانية التي تجمع في عضويتها مجموعة من خبراء التغذية والصحة، إنه من أجل حماية رفاهية الأجيال القادمة، يجب أن يكون هناك انخفاض كبير في استهلاك اللحوم والدواجن والبيض.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، يزن متوسط ​​النقانق في المتاجر حوالي 66 غراما، لذلك فإن قضمة واحدة منها سيكون كافيا وفقا للخبراء.

ويمكن أن يؤدي "نظام غذائي صحي كوكبي"، الذي قد يتحول إلى عادة غذائية صحية أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم، إلى منع 11 مليون حالة وفاة مبكرة سنويا بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن خفض استهلاك اللحوم سيقلل من تحويل مناطق الغابات إلى مناطق عمرانية، كما أنه سيساعد على تقليل الآثار الضارة للتغير المناخي.

ويتألف الفريق المسؤول عن التقرير من 37 خبيرا، من 16 دولة، متخصصا في الصحة والتغذية والاستدامة البيئية والاقتصاد والسياسة.

واقترح التقرير اتباع نظام غذائي يتكون من حوالي 35٪ من السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من الحبوب الكاملة، والبروتين، المشتق في الغالب من النباتات. © Getty يزن متوسط ​​النقانق في المتاجر حوالي 66 غراما

وأوضح التقرير أن هذا النظام الغذائي يسمح بمعدل 7 غرامات فقط من اللحوم الحمراء في اليوم، و500 غرام من الخضار والفواكه.

وإذا رغبت في تناول اللحوم البيضاء، فيمكنك الحصول على نسبة بمقدار 29 غراما فقط يوميا، أما السمك فتصل نسبته إلى 28 غراما، والبيض حوالي بيضة واحدة ونصف في الأسبوع.