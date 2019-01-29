مصرع فنان تحت عجلات قطار نواحي مكناس ـ صورـ

لقي فنان مصرعه، زوال أمس الاثنين، تحت عجلات قطار في معبر “ويسلان”، نواحي مكناس. وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث وقع بمحاذاة المعبر السككي “ويسلان”، وراح ضحيته مغني الراي هشام الشبلي، المعروف بـ”الشاب بهيج”، الذي يقطن في مركز مدينة ويسلان. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية بترت قدمه، وتعرض لنزيف حاد، ما تسبب في وفاته بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في مكناس.

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