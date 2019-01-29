مطالب لـ”ماريا كاري” بإلغاء حفلها في السعودية تضامنا مع ناشطات معتقلات

طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانة الأمريكية “ماريا كاري” إلغاء حفلها في السعودية، بغرض تسليط الضوء على انتهاكات حقوق المرأة في البلد نفسه.

وكتبت الناشطة المصرية الأمريكية منى الطحاوي على حسابها في “تويتر” تغريدة موجهة إلى “ماريا كاري”، جاء فيها: “عزيزتي “ماريا كاري” هل تعلمين أن ناشطات في حقوق الإنسان معتقلات بدون توجيه تهم لهن في السجون السعودية، منذ ماي، ويتم تعذيبهن بأوامر من محمد بن سلمان؟”.

ويرتقب أن تحيي “ماريا كاري” حفلها الغنائي في السعودية، في 31 يناير الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.