كتاب المغرب يعلنون العصيان ضد العلام

علم «اليوم24» أن حوالي 40 كاتبا، يتزعمهم حسن نجمي وعبد الكريم الجويطي، يستعدون لمراسلة الجهات القضائية المعنية، ضد رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبد الرحيم العلام، الذي يقترب من ولايته الرابعة على رأس الاتحاد.

وحسب المصادر، فإن هذه الرسالة ستثير انتباه الجهات القضائية إلى أن العلام يوجد في وضع «غير القانوني»، ومع ذلك يستمر في قيادة اتحاد الكتاب وتلقي الدعم المالي وصرفه.

وكان اتحاد الكتاب العرب قد طرد العلام من عضويته، كما أصدر أخيرا بيانا أكد فيه مقاطعته مؤتمر اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، المنعقد في مدينة طنجة في دجنبر المنصرم، بمبرر أن العلام لا شرعية له.