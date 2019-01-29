السعودية.. افتتاح أول صالة للعروض السينمائية في جدة

تم، مساء أمس الاثنين، افتتاح أول صالة للعرض السينمائي في مدينة جدة غرب السعودية، في إطار خطة المملكة الرامية إلى افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي في عموم البلاد بحلول عام 2030.

وجرى حفل افتتاح أول صالة للعرض في جدة في الموقع الأول للسينما بهذه المدينة (سوق الردسي مول)، بحضور مسؤولين ورجال أعمال وإعلام، ومتخصصين.

وتضم الصالة ست قاعات “صممت بطريقة جيدة ومبتكرة”، بينها قاعة للأطفال، إضافة إلى شاشات عرض صممت بأعلى درجات الدقة، بحسب ما أوردت صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وخلال الأشهر الماضية، تم تدشين 4 شاشات عرض في مدينة الرياض، بحضور وزير الإعلام، وشمل التدشين أول شاشات “آيماكس”، المخصصة لعرض أفلام الشباب، وشاشات “فوكس كيدز” لترفيه الأطفال.

ويتوقع افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي في مختلف مدن المملكة تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030، بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام في دجنبر 2017، السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة بدءا من العام الماضي، وذلك بعد أزيد من 35 سنة من المنع.

وبحسب الوزارة، فإن فتح دور السينما في المملكة، سيوفر أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة و130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030، فيما سيحدث الاستثمار في القطاع السينمائي أثرا اقتصاديا يمكن من زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو، والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بأكثر من 90 مليار ريال (نحو 24 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي.

