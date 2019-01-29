رسميا.. يوفنتوس الإيطالي يعلن رحيل بنعطية ويكشف تفاصيل انتقاله لقطر

ودع نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا لاعبه المغربي المهدي بنعطية، مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك بعد انتقاله إلى نادي الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر نادي “السيدة العجوز” مساء أمس الإثنين، تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يودع فيها لاعبه المغربي، ويعلن بالتالي بشكل رسمي رحيله عن النادي صوب قطر.

ونشر “اليوفي” في هذه التدوينة صورة اللاعب المغربي، بعبارة ” شكرا على كل شيء”.

وعلى موقعه الرسمي، تحدث النادي الإيطالي عن تفاصيل انتقال عميد “أسود الأطلس” إلى الدحيل القطري، إذ أكد النادي أن اللاعب انتقل مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، سيتم تسديدها على دفعتين.

ولعب بنعطية لموسمين ونصف مع الفريق الإيطالي قادما إليه من العملاق الألماني بايرن ميونخ، وتوج رفقة الفريق بمجموعة من الألقاب أبرزها لقبي الدوري الإيطالي الممتاز، كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.