وباء التهاب الكبد الفيروسي ينتشر في الفنيدق ومرصد يحمل وزارة الدكالي فشل احتواء المرض

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH عن ظهور آثار وباء التهاب الكبد الفيروسي نوع (أ) بإحدى المدن شمال المملكة محذرا من تهاون السلطات في التعامل مع الوضع على خلاف المصالح الصحية بمدينة سبتة المحتلة.

وقال المرصد إنه تلقى بقلق واهتمام بالغين خبر ظهور لعلامات الوباء الخطير بمدينة الفنيدق وسط صمت لمصالح مندوبية وزارة الصحة بالمدينة الفنيدق، وعجزها عن مباشرة اجراءات تحسيسية واحترازية حقيقية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وحمل المرصد وزارة الصحة “مسؤولية فشلها في تدبير محكم ومنظم لاحتواء ظهور وباء التهاب الكبد الفيروسي نوع أ بالفنيدق، كما حملها كامل مسؤولية صحة وسلامة المواطنين.

واعتبر المصدر ذاته، بأن وزارة الصحة ومصالحها الخارجية قد فشلت في تحديد سبب انتشار الوباء لحد الآن، رغم مرور أزيد من 15 يوم من ظهور أولى العلامات، معبرا عن استنكاره لافتقار مندوبية الصحة بالمضيق والفنيدق على خطة فعالة لمواجهة الاوبئة رغم حساسية المنطقة

وقال المرصد إنه وفي الوقت الذي رفعت في المصالح الصحية بمدينة سبتة المحتلة للإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى المدينة المحتلة، بما فيه مباشرة مراقبة دقيقة لدينامية الاشخاص والبضائع على مستوى الحدود الوهمية، تواجه المصالح الصحية للمضيق الفنيدق والسلطات المعنية الامر باستهتار كبير.