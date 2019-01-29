طقس الثلاثاء.. بارد نسبيا مع قطرات مطرية متفرقة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب العليا، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا ستعطي قطرات مطرية متفرقة بكل من منطقة طنجة، واللوكوس، والسايس، والريف، والغرب.

كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية، وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والسايس، والأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء مغشاة بسحب من الأجواء العليا بالوسط وبالأقاليم الجنوبية، والأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق باقي المناطق الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستهب زوابع من الرياح القوية نوعا ما إلى قوية بالواجهة المتوسطية والهضاب العليا الشرقية والسواحل الوسطى.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وغربية بالواجهة المتوسطية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 – و04 درجات بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بسايس والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 07 و12 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى وسوس والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول والسواحل الوسطى والجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بباقي الجهات الشمالية، وبالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد. وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الجرف وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.