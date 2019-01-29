شجار كفر مندا: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 24

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الثلاثاء، خلال حملة في كفر مندا على خلفية الشجار الذي شهدته القرية، مساء أول من أمس الأحد، 5 أشخاص آخرين إضافة إلى 19 شخصا جرى اعتقالهم، الليلة قبل الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 24 معتقلا تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، على خلفية الشجار المؤسف بين عائلتين بسبب الانتخابات المحلية الأخيرة.

ومن المزمع أن تطلب الشرطة من المحكمة، اليوم، النظر في تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم

وبحسب المعلومات المتوفرة، ضبطت الشرطة خلال الحملة في كفر مندا 18 زجاجة حارقة وكمية من المفرقعات والعبوات الناسفة التي يشتبه بأنها جاهزة للاستعمال في حال تجدد الشجار.

وتبذل شخصيات مجتمعية جهودا لوضع حد للخلاف وإنهاء الشجارات وتهدئة الخواطر بين أبناء البلدة الواحدة.