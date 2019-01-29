الناصرة: السجن 5 أعوام لشاب أدين بالتسبب بوفاة شرطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على الشاب جورج غريّب (21 عاما) من الناصرة، لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتسبب بوفاة الشرطي، نتان يوسيبوف، دهسا في مدينة الناصرة، قبل ثلاث سنوات.

كما فرضت على الشاب غريّب سحب رخصة قيادة السيارة لمدة 15 عاما وتعويض عائلة الشرطي بمبلغ 40 ألف شيكل، على أن يدفعها بأربعة أقساط، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.

وكان غريب قد أدين بتهمة التسبب بوفاة دون عمد حيث قام غريب بدهس شرطي خلال عمله بالناصرة بتاريخ 28.2.2016 علمًا أن الشرطي أصيب في حينه بجروح خطيرة وتوفي شهر أيار/ مايو عام 2016.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المُدان جورج غريب، ألبير مني، لـ"عرب 48" إنه سيتم تقديم استئناف على القرار إلى المحكمة العليا في القدس.