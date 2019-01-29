انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر وإيطاليا تبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 11:26 صباحاً - بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطري غانم الغانم، مع نظيره الإيطالي إنزو فيكسياريلي، العلاقات الدفاعية والعسكرية بين بلديهما، وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين المسؤولَين العسكريين، أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة التي يجري لها فيكساريلي زيارة رسمية حالياً، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة القطرية إنه "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية، والوفد المرافق لرئيس أركان الدفاع الإيطالي، والملحقان العسكريان للبلدين، بحسب ذات المصدر.

ولم تحدد الوكالة مدة الزيارة أو زمن بدايتها.

وعززت قطر علاقتها العسكرية مع إيطاليا، وافتتح رئيس الأركان القطري، في مايو العام الماضي، مقراً جديداً لمكتب الملحقية العسكرية لبلاده بالعاصمة الإيطالية روما.

وأجرى البلدان خلال العامين الماضيين عدداً من التمارين العسكرية المشتركة.