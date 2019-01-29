شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يضرب كوبا ويخلف 4 قتلى و 200 مصاباً والان نبدء بالتفاصيل
وأشار عالم الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا خوسيه روبييرا، أن الإعصار يعد هو أقوى إعصار يضرب كوبا منذ ما يقارب 80 عامًا، مفيداً أن الإعصار شق طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات.
يذكر أن وسائل الإعلام الكوبية، حذرت من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال ومن رياح قادمة من الجنوب، الأمر الذي قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية، وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة.
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