شكرا لقرائتكم خبر عن "مادورو" يعلق على فرض واشنطن عقوبات على النفط الفنزويلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أنه سيرد بشكل قانونى وسياسى على واشنطن بعد فرضها عقوبات على شركة النفط الوطنية فى البلاد، الذى تمزقه أزمة سياسية معقدة.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الثلاثاء، عن مادورو قوله- فى خطاب متلفز- "أعطيت تعليمات محددة لرئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية لبدء إجراءات سياسية وقانونية للدفاع عن ممتلكات وأصول شركة سيتجو الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية".

وكان مادورو يتحدث خلال احتفال للترحيب بدبلوماسيين فنزويليين استدعوا من واشنطن بعد قرار فنزويلا قطع علاقتها مع الولايات المتحدة إثر اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا بالوكالة.

وأعلن زعيم المعارضة جوايدو، أمس الاثنين، أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده فى الخارج، داعيا إلى تظاهرات جديدة ضد مادورو.. فيما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وذلك فى إطار تشديد الضغوط على الرئيس الفنزويلى.