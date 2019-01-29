حاكم دبي يوجه رسالة الى الشباب العربي

الخليج 365/ بغدادأعرب حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بشاب سوري، في حين وجه رسالة الى "الشباب العربي".

وأشاد ابن راشد بالشاب السوري رونالدو مشحور، مؤسس موقع "سوق دوت كوم"، التي أصبحت منذ سنوات إحدى الشركات التابعة لموقع "أمازون" العالمي، وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زرت اليوم شركة سوق دوت كوم، بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي… والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون، فخور بهذا الشاب السوري".



ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، رسالة إلى كل الشباب العربي، هي: "دبي مدينتكم…أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها".