أعرب حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بشاب سوري، في حين وجه رسالة الى "الشباب العربي".
وأشاد ابن راشد بالشاب السوري رونالدو مشحور، مؤسس موقع "سوق دوت كوم"، التي أصبحت منذ سنوات إحدى الشركات التابعة لموقع "أمازون" العالمي، وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زرت اليوم شركة سوق دوت كوم، بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي… والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون، فخور بهذا الشاب السوري".
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، رسالة إلى كل الشباب العربي، هي: "دبي مدينتكم…أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يوجه رسالة الى الشباب العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.