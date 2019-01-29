برلماني في حزب أردوغان "يعد بالجنة" لمن يصوتون لصالحه في "المحليات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار برلماني في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا في البلاد واستياء واسعا في صفوف أحزاب المعارضة بعدما قطع "وعدا بالجنة" لمن يصوتون لصالحه في انتخابات المحليات.

وتجري انتخابات المحليات في تركيا في مارس/آذار المقبل، وسط مخاوف في صفوف حزب أردوغان من تأثير تردي الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة على فرص الحزب في الفوز.

وأمام التحديات الماثلة لجأ النائب عصمت يلماز، وزير الدفاع السابق، إلى وعد الناخبين بالحصول على وثيقة براءة ونجاة يوم القيامة، لمن يصوتون لصالح الحزب الأمر الذي انتقدته الأوساط السياسية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة زمان التركية.

ورصدت الصحفية ردود الفعل الغاضبة على تصريحات يلماز من قبل سياسيين وفنانين ورواد الإعلام الاجتماعي، مشيرة إلى تعليق الفنان التركي باباروس شانسال الذي رد على النائب قائلا: "كلهم يشركون بالله ويبيعون الدين ويوظفونه سياسيًا! فليغرقوا جميعهم في دينهم!" على حد تعبيره.

من جانبه قال نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري ولي آغبابا: "لا يتجنبون استغلال الدين في تحقيق مصالح سياسية عابرة. بدأوا يوزعون مساحات وأماكن مخصصة من الجنة لمن يصوتون لصالحهم".

فيما نوّه نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي آيهان بيلجين، بحسب الصحيفة، بأن الذين يظنون أنهم سيضمنون دخول الجنة في الآخرة من خلال دعم الحزب الحاكم يحولون الدنيا التي يعيشون عليها إلى جهنم، على حد قوله.

نائب حزب السعادة المعروف بتوجهاته الإسلامية جهانكير إسلام، سخر من تصريحات نائب حزب أردوغان يلماز قائلاً: "يبدو أن يلماز سيكون مسؤولاً عن شؤون القيامة في حكومة 2019".