روسيا: على شعب فنزويلا تسوية الخلافات وفقا للدستور

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الشعب الفنزويلي هو من عليه تسوية الخلافات في البلاد وفقا للدستور، محذرا من مغبة التدخل الخارجي الذي قد يفاقم الأوضاع في فنزويلا، مطالبا بعدم التدخل في الموقف الراهن في فنزويلا، إذ أن التدخل الخارجي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، كما أن القيادة في فنزويلا لم تطلب المساعدة من روسيا، وموسكو لم ولن تخطط للتواصل مع رئيس البرلمان بفنزويلا خوان جوايدو، والذي اعترفت به العديد من الدول كرئيس مؤقت للبلاد، وذلك بحسب تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في ظل الاحتجاجات القوية التي اجتاحت الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط أزمة اقتصادية.اقرأ أيضا| جوايدو أم مادورو؟ العالم والجيش يحسمان صراع فنزويلاوطلب جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، من السلطات البريطانية
وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في ظل الاحتجاجات القوية التي اجتاحت الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط أزمة اقتصادية.
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وطلب جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، من السلطات البريطانية منع وصول الرئيس نيكولاس مادورو، إلى احتياطيات الموجودة في بنك إنجلترا، قائلا: "إن مسؤولي حكومة مادورو يسعون لبيع الذهب وتحويل العائدات إلى البنك المركزي الفنزويلي، أكتب إليكم كي أطلب منكم وقف هذه التحويلات غير القانونية، إذا تم تحويل هذه الأموال، سيستخدمها نظام مادورو غير الشرعي والسارق لقمع الشعب الفنزويلي وترويعه", جاء ذلك في رسائل بعثتها جوايدو لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومارك كارني محافظ البنك، ونشرها حزبه، أمس الأحد.
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