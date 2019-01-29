جوايدو أم مادورو؟ العالم والجيش يحسمان صراع فنزويلا

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تلعب العديد من العوامل أدوار الحسم في الصراع داخل فنزويلا.. لا سيما في ظل ازدياد عدد الدول التي أعلنت اعترافها بخوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد

تزداد الأمور في فنزويلا تعقيدًا بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تدخل العديد من القوى العالمية كأطراف أصيلة في الأزمة، خاصة مع إعلان خوان جوايدو نفسه رئيسًا للبلاد بشكل مؤقت لحين الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وجذبت فنزويلا اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي منذ ذلك الإعلان، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تسعى بشكل رئيسي لمواجهة التيار الرافض لسياساتها في فنزويلا، لا سيما أن مادورو من أهم حلفاء الصين وروسيا في قارة أمريكا الجنوبية، كما يرتبط بعلاقات وثيقة على المستوى التجاري والاقتصادي مع الدولتين.

ودعا جوايدو اليوم الاثنين إلى جولة جديدة من الاحتجاجات خلال الأربعاء والسبت المقبلين ضد الزعيم المنتخب نيكولاس مادورو، والمطالبة بإجراء انتخابات حرة مبكرة، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس". هل خدع ترامب فنزويلا بسياسة «أمريكا أولًا»؟ وبالنظر إلى الدعائم الرئيسية التي يرتكز

ودعا جوايدو اليوم الاثنين إلى جولة جديدة من الاحتجاجات خلال الأربعاء والسبت المقبلين ضد الزعيم المنتخب نيكولاس مادورو، والمطالبة بإجراء انتخابات حرة مبكرة، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس". هل خدع ترامب فنزويلا بسياسة «أمريكا أولًا»؟ وبالنظر إلى الدعائم الرئيسية التي يرتكز إليها مادورو بشكل رئيسي للبقاء في السلطة، فإن هناك جهات داخلية وخارجية قد تلعب أدوارًا ضخمة في حسم الصراع بين مادورو وجوايدو. الجيش الجيش تعتبر القوات المسلحة الفنزويلية العمود الفقري للحكومة، وأعاد كبار الضباط العسكريين يوم الخميس التأكيد على دعم مادورو، مؤكدين أن الأحداث السياسية في البلاد مجرد محاولة للانقلاب. ومن بين 32 وزيرًا في الحكومة، يوجد تسعة من الجيش يديرون حقائب حساسة مثل الدفاع والداخلية والزراعة وجهاز الاستخبارات، فضلًا عن شركة النفط الوطنية العملاقة "PDVSA"، التي تسهم بنسبة 96 % من دخل البلد، كما أنهم يسيطرون على محطة تليفزيونية ومصرف ومحطة لتجميع المركبات، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى.

ولم تكن المؤسسة العسكرية بكاملها تدعم مادورو، فحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية، أكد الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن، الكولونيل خوسيه لويس سيلفا ، أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، مطالبًا "إخوانه العسكريين" بدعم جوايدو. هل يستطيع مادورو استخدام النفط للضغط على أمريكا؟ الدائنون الدوليون والحلفاء الدائنون الدوليون والحلفاء أكدت الصين، أكبر دائن لفنزويلا بنحو 20 مليار دولار مستحقة، أنها تعارض "التدخل الخارجي" بعد أن اعترفت الولايات المتحدة وبعض الحلفاء بأن جوايدو هو الزعيم المؤقت.

روسيا، وهي ثاني أكبر الدائنين لفنزويلا، تدعم مادورو عسكريًا أيضًا، ففي شهر ديسمبر، أرسلت قاذفتين ونحو 100 ضابط إلى كاراكاس لإجراء تدريبات مشتركة. ولا تزال بلدان مثل تركيا وكوبا وبوليفيا وأوروجواي والمكسيك، بالإضافة إلى إيران وكوريا الشمالية، تعترف بمادورو، وهو ما يمنحه ثقلا سياسيا خارجيا. وفي المعسكر الآخر، رفضت الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من دول أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو. وعندما أعلن جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا، سارع دونالد ترامب بالاعتراف به، كما أن دولا أخرى، بما في ذلك البرازيل، وكولومبيا، والأرجنتين وأستراليا، سرعان ما اتبعت هذا القرار، ثم أعلنت إسرائيل أمس الأحد اعترافها بأن جوايدو هو الرئيس. وطالبت ست بلدان أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، إما أن تدعو فنزويلا إلى انتخابات في غضون ثمانية أيام وإما ستعترف بأن جوايدو هو الزعيم المؤقت. القضاء القضاء محكمة العدل العليا الفنزويلية "TSJ" تدعم نظام مادورو، حيث تم اختيار قضاة المحكمة من قبل الجمعية الوطنية الموالية للحكومة في ديسمبر 2015، قبل أيام قليلة من سيطرة المعارضة على السلطة التشريعية. فنزويلا: خطة من جوايدو لحث مادورو على الرحيل ومنذ عام 2016، أعلنت المحكمة العليا الحرب على الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، وألغت جميع أفعالها، كما قررت المحكمة خلال الأيام القليلة الماضية دعمها لنظام مادورو.

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