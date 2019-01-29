الان تتابع غريفيث يصل إلى الحديدة في أول زيارة له منذ توقيع اتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم، إلة مدينة الحديدة، في أول زيارة له إلى المدينة للساحلية الواقعة غرب اليمن، منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وكان غريفيث قال، أمس، إن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مددت بسبب “صعوبات على الأرض”.

ووصل غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة كاميرت، حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.