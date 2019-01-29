الدفاع المدني يحذر المواطنين من التقلبات الجوية بالطائف

دعا الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمواطنات جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها ” الطائف ” .
وفي هذا السياق، أوصى العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين بعدم النزول في بُطُون الاوديه ومجاري السيول؛ تجنبًا لأي مخاطر قد يتعرضون لها.
وكان الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطره مصحوبه بنشاط في الرياح السطحيه مثيره للأتربة والغبار.
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