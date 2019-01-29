الحكومة اليمنية لغراندي: المجازر والجرائم بحق المدنيين صناعة حوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، حجة

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت عزمه دعوة الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين إلى عقد جولة جديدة من المشاورات قريبا، وسط تعثر تنفيذ اتفاق السويد جراء تعنت ميليشيات الحوثي، وقال عقب وصوله إلى صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع، إنه سيتم تمديد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة.

وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت عاد إلى الحديدة مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين لاستئناف عمله من خلال لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد وعود تلقاها المبعوث الأممي مارتن غريفيث من الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفق المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الذي أكد أن الحوثيين ينقضون كل العهود.

وعبرت الحكومة عن أسفها لبيان منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، مؤكدة أنه «لم يدن بوضوح ميليشيات الحوثي في استهدافها لمخيم النازحين بمديرية حرض بمحافظة حجة»، داعية إلى تسمية الأمور بمسمياتها، دون حماية الانقلابيين المسؤولين عن كل المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين»، مشيرة إلى أن استخدام وصف «أطراف النزاع» غير مقبول.

ميدانيا، حررت قوات الجيش الوطني أمس مواقع استراتيجية بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بعد مواجهات مع الميليشيات المدعومة إيرانيا، وأكد مصدر عسكري أنها شنت هجوما مباغتا في الساعات الأولى من الصباح على مواقع ومتارس الميليشيات في مديرية كتاف، وتمكنت من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير 4 عربات عسكرية وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد، ولقي القيادي الميداني البارز في ميليشيات الحوثي محمد المتوكل و20 من العناصر الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مثلث باقم بمحافظة صعدة.

وفي محافظة حجة أعلنت قبائل حجور في بيان أنها يد واحدة لردع الحوثي، وأكدت أنها تخوص حربا شرسة، وتتعرض لاعتداءات غاشمة، مشيرة إلى أن ما يدعيه الحوثيون أنها حرب بين القبائل لا أساس له من الصحة، حيث قصف الحوثيون بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة بالأسلحة الثقيلة في حملة مسلحة حشدوا لها عناصرهم من مختلف المديريات بالمحافظة.

وأكد عضو مجلس النواب، صغير بن عزيزان، أن قبائل حجور تصنع التاريخ على طريقتها الخاصة، من خلال صمودها الأسطوري أمام قوى الكهنوت والتخلف الإمامية، فعلى تخوم مناطقهم تحطمت عنجهية وغطرسة ميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية