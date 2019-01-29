محكمة بحرينية تؤيد سجن المتخابر مع قطر مدى الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفضت محكمة التمييز البحرينية أمس الطعن المقدم من علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق «المنحلة» على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، وأيدت حكما بالسجن مدى الحياة صدر غيابيا لمساعديه علي الأسود، وحسن سلطان اللذين هربا إلى خارج البحرين.

وصدر الحكم حضوريا على أمين جمعية الوفاق المنحلة، ولم يطعن المتهمان الآخران «وفقا لصحيفة الأيام البحرينية».

وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين في نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضين، هم سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع دولة قطر لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة.

ويقضي سلمان بالفعل حكما بالسجن بعد إدانته بتهمة إهانة وزير الداخلية، حيث تتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات في المنطقة، كما تتهم قطر بتمويل المعارضة ومحاولة إثارة الفتنة والقلاقل.