وفاة مدلسي لا تؤثر على انتخابات الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفى المختص في الدستور الجزائري بلقاسم نايت صالح صحة ما يتم تداوله حول تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بحجة أن المجلس هو المختص بالمصادقة على الترشيحات.
وأكد الحقوقي صالح لوكالة الأنباء الألمانية أن نائب رئيس المجلس وباقي نوابه يمكنهم تولي مهام مدلسي في المرحلة المقبلة، وأضاف أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري، حيث تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في أبريل المقبل.
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