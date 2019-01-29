مواجهات بين الشرطة وطلاب معارضين للرئيس في هندوراس

اسماء السيد - تيغوسيغالبا: أطلقت الشرطة في هندوراس الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب المحتجين، الذين أغلقوا طريقًا رئيسًا في العاصمة تيغوسيغالبا خلال احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز، الذي بدأ للتو العام الثاني من ولايته الثانية.

ردّد الطلاب "إرحل خوان أورلاندو إيرنانديز" قبل أن يلقوا الحجارة، ويشعلوا إطارات السيارات، لعرقلة حركة السير أمام الجامعة الوطنية المستقلة في هندوراس، الواقعة في شرق العاصمة. وكان معظم المحتجين ملثمين أو يلفون أوشحة حول وجوههم.

أجبرت قوات مكافحة الشغب الطلاب على دخول الحرم الجامعي، بعدما أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاههم بكثافة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات.

تأتي تظاهرات الطلاب الاثنين غداة مشاركة آلاف المتظاهرين في احتجاجات في أرجاء البلاد، دعا إليها منسق المعارضة الرئيس السابق اليساري مانويل زيلايا، لمطالبة إيرنانديز بالتنحي في ذكرى مرور عام على إعادة انتخابه. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أيضًا لتفريق هذه الاحتجاجات.

تولى ايرنانديز الرئاسة في 27 يناير 2018 بعدما أعيد انتخابه في اقتراع اعتبره "تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية" الذي يقوده زيلايا مزورًا.

يشار إلى أن هندوراس أفقر بلد في أميركا الوسطى يعيش أكثر من ستين بالمئة من سكانه البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة، في فقر مدقع.

