أمريكي ينشر صورته قبل 41 عاماً بالزي السعودي في مطار سان فرانسيسكو

نشر مهندس أمريكي صورة قديمة التقطت له قبل 41 عاماً في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يرتدي الزي السعودي.
وقال المصور والمهندس الأمريكي الذي يلقب نفسه بـ "أبو جاك" أن الصورة التقطت في عام 1978م في مطار سان فرانسيسكو وكانت والدته في استقباله حيث كان قادماً من السعودية وقام أحد المسافرين السعوديين بمساعدته في طريقة وضع الغترة والعقال.
وعاش "أبو جاك" سنوات عديدة في السعودية بالمنطقة الشرقية كما أقام بعض الوقت في الكويت عام 1980م، ويؤكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.