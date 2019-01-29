باتروشيف وصل إلى القاهرة لإجراء مشاورات أمنية روسية مصرية

وصل سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ إلى ​القاهرة​، اليوم لإجراء مشاورات، روسية مصرية، حول القضايا الأمنية.

كما سيتوجه باتروشيف، بعد ذلك، إلى أبوظبي، حيث سيعقد اجتماعات مكرسة للتعاون بين ​روسيا​ والإمارات العربية المتحدة، من خلال مجلسي الأمن في البلدين.

وفي آخر تصريحاته حول منطقة ​الشرق الأوسط​ والأحداث الجارية هناك، أكد باتروشيف أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم خطة مرحلية للخروج من سوريا، وبعد ذلك فقط ستؤخذ تصريحاتهم على محمل الجد.