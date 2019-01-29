النشرة: الجيش الاسرائيلي واصل عملية حفر الخنادق في وادي هونين

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "لجيش الاسرائيلي استقدم منذ بعض الوقت ورشة فنية مدعومة ب 3 جرافات نوع "بوكلين" واستأنف عملية حفر الخنادق واقامة السواتر الترابية بمحاذاة السياج التقني في وادي ​هونين​ المقابل لبلدتي ​عديسة​ و​مركبا​ وذلك في ظل انتشار كثيف لعناصر ​الجيش الاسرائيلي​".

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