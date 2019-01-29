شعبة المعلومات توقف سارق مطلوب للقضاء من اصحاب السوابق الجرمية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه "بتاريخ 23 /1/2019 أقدم مجهول - بواسطة الكسر والخلع - على الدخول الى محل "OMT" لتحويل الأموال في محلة ​رومية​، وسرق من داخله مبلغ الف ​دولار​ أميركي، وفرّ الى جهة مجهولة.

بالتاريخ ذاته أقدم مجهول ايضاً على الدخول الى "ميني ماركت" تابعة لإحدى محطات ​الوقود​ في محلة ​برمانا​ بواسطة الكسر والخلع وسرق من داخلها صندوق المال.

من خلال المتابعة، تبين لعناصر ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ ان منفّذ العمليتين هو الشخص ذاته.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تم تحديد كامل هويته، ويدعى:

_ آ. ص. (مواليد عام 1974، لبناني)

ويوجد بحقه ثلاث ملاحقات عدلية بجرم سرقة، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة بواسطة الكسر والخلع.

بتاريخه 25/1/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الكسليك، كما ضبطت السيارة المستخدمة من قبله في تنفيذ عمليات السرقة. وبتفتيش السيارة المذكورة ضُبِط فيها أدوات (عدّة) يستخدمها في عمليات الكسر والخلع، اضافةً الى قناعين لون اسود.

بالتحقيق معه اعترف بتنفيذه عمليتي السرقة المذكورتين في رومية وبرمانا، كما اعترف بتنفيذ ستّ عمليات سرقة من محطات وقود بالأسلوب ذاته، في مناطق: ​بلونة​، ​حراجل​، ​بعبدات​، زكريت و​اوتوستراد المتن​ السريع.