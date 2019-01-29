سليمان: يهددون بتسمية المعرقلين والواقع انهم كلهم يعرقلون

إعتبر رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انهم "يهددون بتسمية المعرقلين والواقع انهم كلهم يعرقلون"، مضيفا:"من سيسمي من ويحكم ، عاجلاً ام آجلاً الشعب سيسمي على طريقته".

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