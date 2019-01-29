الجراح: قطاع الاتصالات غير منظم ونسعى بالاتفاق مع الجميع لتنظيمه

اعتبر وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ في حديث إذاعي أن "​قطاع الاتصالات​ غير منظم ونحن نسعى بالاتفاق مع الجميع لإيجاد حلول يتم تنفيذها على مراحل ، ونحن لسنا بوارد قطع الارزاق على احد وجاهزون للاستماع الى اصحاب الكابلات، ونحن ننفذ القوانين النافذة".

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