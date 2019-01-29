الهلال الأحمر السوري يوصل 7830 سلة غذائية إلى 3 مناطق بدرعا

أدخلت منظمة ​الهلال الأحمر السوري​ قافلة مساعدات إنسانية مدعومة من ​برنامج الأغذية العالمي​ إلى بصرى ​الشام​ ومعربا وندى في الريف الشرقي لدرعا. وتألفت القافلة من 43 شاحنة محمَّلة بـ 7830 سلة غذائية، والعمل جارٍ على توزيعها للعائلات.

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