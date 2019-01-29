الأمم المتحدة: ليس من حق غوتيريس الاعتراف برؤساء دول

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أنه "ليس من حق الأمين العام للمنظمة ​أنطونيو غوتيريس​ أن يعترف بأحد كرئيس دولة، ولذلك فإنه يواصل العمل مع مندوب ​فنزويلا​ الحالي لدى الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يمتلك صلاحيات الاعتراف بأحد رئيسا لدولة ما. ولذلك نحن نواصل العمل مع البعثة الدائمة لفنزويلا لدى الأمم المتحدة ونحصل على المعلومات منها".

ولفتت إلى أن "غوتيريس يركز اهتمامه على شعب فنزويلا قبل كل شيء".