بلومبيرغ:واشنطن تنوي تعليق مشاركتها بمعاهدة حيوية مع روسيا مطلع الشهر المقبل

ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن "​واشنطن​ تخطط للإعلان رسميا في 2 شباط عن تعليق مشاركتها في معاهدة تدمير ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرةً إلى ان "إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تميل بشكل متزايد نحو هذا الخيار".

وأوضحت أن "​حلف شمال الأطلسي​ منذ عدة أشهر يتهيأ لوقف العمل بهذه المعاهدة".