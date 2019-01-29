ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن "واشنطن تخطط للإعلان رسميا في 2 شباط عن تعليق مشاركتها في معاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرةً إلى ان "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تميل بشكل متزايد نحو هذا الخيار".
وأوضحت أن "حلف شمال الأطلسي منذ عدة أشهر يتهيأ لوقف العمل بهذه المعاهدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرغ:واشنطن تنوي تعليق مشاركتها بمعاهدة حيوية مع روسيا مطلع الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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