4 قتلى على الأقل ونحو 200 جريح باعصار قوي ضرب العاصمة الكوبية

ضرب ​إعصار​ نادر العاصمة الكوبية ​هافانا​ ليخلف أربعة قتلى على الأقل ونحو 200 جريح فيما اقتلع أسقف البيوت وقلب العربات وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض.

وأوضحت وكالة "رويترز"، ان الإعصار هو أقوى إعصار يضرب كوبا فيما يقرب من 80 عاما حسبما يشير خوسيه روبييرا وهو عالم أرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا.

وتناثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضررا لاسيما في شرق ووسط هافانا كما سقطت الأشجار وخطوط ​الكهرباء​، كما افتقرت بعض المناطق إلى الكهرباء و​مياه الشرب​.