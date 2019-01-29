السفير الفنزويلي لدى طهران: نتصدى لتدخلات اميركا

أكد السفير الفنزويلي لدى ​طهران​ كارلوس آكالا كوردونس ان "الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ يقوم باتخاذ اجراءات للتصدي للتدخلات الاميركية في بلادنا"، مشيراً إلى أن "آليات وخطوات أولية اتخذت بقيادة الرئيس مادورو حيث إنه فضلا عن ​الجيش الوطني​ فانه يتم تنظيم المتطوعين لمواجهة الخطوات الاحتمالية الاميركية".

ولفت إلى ان "خطوات تتخذ ايضا في المجالات الاقتصادية كتعزيز ​القطاع الزراعي​ وتربية المواشي والمجالات الاجتماعية التي تصب لمصالح الشعب"، مشيراً إلى ان "المجموعة المناوئة ضئيلة وكذلك فان المعارضة استفادت من مبادئ واهداف الرئيس تشافيز وان ​فنزويلا​ البوليفارية تعود على جميع الشعب ولانسعى لأن تصب المصالح لمجموعة خاصة فقط حيث ان الاغلبية التي تدعم الثورة البوليفارية و​الحكومة​ الحالية وكذلك المعارضين ينتفعون من مصالح البلاد".