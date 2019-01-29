أكد السفير الفنزويلي لدى طهران كارلوس آكالا كوردونس ان "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوم باتخاذ اجراءات للتصدي للتدخلات الاميركية في بلادنا"، مشيراً إلى أن "آليات وخطوات أولية اتخذت بقيادة الرئيس مادورو حيث إنه فضلا عن الجيش الوطني فانه يتم تنظيم المتطوعين لمواجهة الخطوات الاحتمالية الاميركية".
ولفت إلى ان "خطوات تتخذ ايضا في المجالات الاقتصادية كتعزيز القطاع الزراعي وتربية المواشي والمجالات الاجتماعية التي تصب لمصالح الشعب"، مشيراً إلى ان "المجموعة المناوئة ضئيلة وكذلك فان المعارضة استفادت من مبادئ واهداف الرئيس تشافيز وان فنزويلا البوليفارية تعود على جميع الشعب ولانسعى لأن تصب المصالح لمجموعة خاصة فقط حيث ان الاغلبية التي تدعم الثورة البوليفارية والحكومة الحالية وكذلك المعارضين ينتفعون من مصالح البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفنزويلي لدى طهران: نتصدى لتدخلات اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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