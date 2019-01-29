أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن "وزارة العدل الروسية اقترحت إدخال تعديلات على قانون الفساد في البلاد، تنص على عدم معاقبة المسؤولين عن جرائم فساد تم ارتكابها في حالات الظروف القاهرة"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل ستقوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومكتب المدعي العام، بتحديد حالات "الظروف القاهرة"، التي سيتم على أساسها إعفاء المسؤولين من الملاحقة القانونية".
ولفتت إلى ان "قانون جرائم الفساد في روسيا لا يعفي المسؤولين من التبعات القانونية في حالات محددة تتطلبها عمليات مكافحة الفساد، حيث يكون من المستحيل الالتزام بالقانون لأسباب موضوعية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة روسية: موسكو تدرس إعفاء المسؤولين من جرائم الفساد بحالات الظروف القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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