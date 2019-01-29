صحيفة روسية: موسكو تدرس إعفاء المسؤولين من جرائم الفساد بحالات الظروف القاهرة

أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن "​وزارة العدل​ الروسية اقترحت إدخال تعديلات على قانون الفساد في البلاد، تنص على عدم معاقبة المسؤولين عن جرائم فساد تم ارتكابها في ​حالات​ الظروف ​القاهرة​"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل ستقوم، بالتعاون مع ​وزارة الداخلية​ ولجنة التحقيق ومكتب المدعي العام، بتحديد حالات "الظروف القاهرة"، التي سيتم على أساسها إعفاء المسؤولين من الملاحقة القانونية".

ولفتت إلى ان "قانون جرائم الفساد في ​روسيا​ لا يعفي المسؤولين من التبعات القانونية في حالات محددة تتطلبها عمليات ​مكافحة الفساد​، حيث يكون من المستحيل الالتزام بالقانون لأسباب موضوعية".