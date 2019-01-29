أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أن زعزعة استقرار الوضع في ​فنزويلا​ يتم تنفيذها من أراضي ​كولومبيا​. ولاحظت إلى أن الكثيرون في ​واشنطن​ ألمحوا "بدرجات متفاوتة" إلى إمكانية التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، من الرئيس إلى ممثلي إدارته".

كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: زعزعة استقرار الوضع في فنزويلا يأتي من أراضي كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.